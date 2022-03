Incidenti lavoro: si incendia macchinario, grave operaio

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Un operario di 59 anni è rimasto ustionato in modo grave al volto a causa di un incendio di un macchinario in capannone industriale per la produzione di materiale tessile a Lesmo (Monza Brianza). L'uomo è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano.

E' stato medicato sul posto ma non trasportato in ospedale un altro operaio di 60 anni. Sul posto tre mezzi del 118 e i vigili del fuoco. (ANSA).