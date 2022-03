Grandi solisti alla Cattolica per 'Il pianoforte in ateneo'

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Si intitola "Il Pianoforte in Ateneo. La grande musica a Milano" il progetto che porterà cinque pianisti di fama internazionale ad esibirsi nell'aula magna dell'università Cattolica di Milano dal 24 marzo al 6 ottobre.

Ad aprire la rassegna, curata dal pianista Davide Cabassi e nata dalla collaborazione fra la Cattolica e la Kawai Pianos di Hamamtsu, sarà il pianista e compositore Luca Trabucco.

"Cinque pianisti straordinari - Luca Trabucco, Giuseppe Andaloro, Ingrid Fliter, Carlo Guaitoli e Roberto Cominati - formano una sorta di dream team della tastiera, alle cui mani affidiamo i meravigliosi pianoforti Shigeru Kawai nella cornice prestigiosa dell'Aula Magna dell'Università Cattolica - ha spiegato Cabassi -. Una nuova stagione di musica, cultura e bellezza da donare a Milano". I concerti sono infatti gratuiti con prenotazione obbligatoria.

"Il primo concerto de "Il Pianoforte in Ateneo" inaugura una collaborazione tra Kawai e lo Studium Musicale di Ateneo - ha spiegato il direttore dello studium Enrico Reggiani - che intende promuovere e diffondere la piano culture con iniziative concertistiche, formative e cultural-musicologiche aperte a tutta la città".

"Kawai è orgogliosa che la lunga amicizia con l'Università Cattolica abbia portato a regalare alla città - ha concluso Luis Clemente di Kawai Italia un evento che già dalla prima edizione si configura come un punto di riferimento per gli appassionati del pianoforte". (ANSA).