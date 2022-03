Ancma: la bicicletta protagonista a Expolevante di Bari

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Il mondo della bicicletta e mobilità sostenibile protagoniste a Expolevante, l'appuntamento espositivo organizzato da Nuova Fiera del Levante a Bari, dal 21 al 25 aprile prossimi. Grazie alla collaborazione tra l'organizzatore e Confindustria Ancma (Associazione Ciclo Motociclo Accessori), infatti, le due ruote a pedali entrano nel quartiere espositivo con uno spazio dedicato. Non solo prodotti, ma anche un'attività convegnistica e di approfondimento legata al cicloturismo e alla sostenibilità e poi un'area test dove provare e toccare con mano le novità proposte dall'industria di riferimento.

Ancma in un comunicato sottolinea "la grande opportunità offerta da Expolevante: una vetrina che permetterà di accendere un riflettore sull'industria di riferimento e di promuovere l'utilizzo della bicicletta al Sud ed i suoi benefici per le persone e i territori coinvolti". (ANSA).