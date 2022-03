Teatro: Sinigaglia, 'La peste' necessaria per questi tempi

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - "Di fronte al "distanziamento" imposto come obbligo sanitario, di fronte all'individualismo e alla miseria umana che si fa sempre più spazio in ogni dove, il teatro, in quanto arte di prossimità e condivisione assoluta, è il solo luogo dove riscoprirsi pienamente umani tra gli umani": ne è convinta Serena Sinigaglia, che arriva al Teatro Carcano di Milano il 22 marzo con La peste di Camus. Il tentativo di essere uomini, una co-produzione di Teatro Stabile del Veneto, Teatro Stabile di Bolzano e Centro d'Arte Contemporanea Teatro Carcano.

In scena nel ruolo dei protagonisti del romanzo edito da Gallimard e adattato da Emanuele Aldrovandi, sono gli attori Marco Brinzi, Alvise Camozzi, Matteo Cremon, Oscar De Summa e Mattia Fabris.

"Oggi più che mai - dice la regista - sento l'urgenza di portare in scena storie e fatti necessari, urgenti, che possano aiutarci ad affrontare questi tempi bizzarri e violenti. Sento che il dovere del teatro è quello di ricordare, consolidare, difendere e diffondere i valori sacri dell'umanesimo in uno spirito di crescita morale e sociale". E in questo senso, conclude, "'La peste' è il testo perfetto". (ANSA).