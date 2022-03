La catena milanese Pizzium festeggia cinque anni e fa ‘Ammuina’

Un’interessante visione tra il passato e l’avanguardia della pizza: l’hanno chiamata “Ammuina” ed è la nuova ricetta che celebra il quinto anno di Pizzium, catena milanese che ha avuto una veloce espansione anche al di fuori della città capoluogo, arrivando a contare oggi 24 locali in tutta Italia, di cui 14 in Lombardia (7 a Milano).

La new entry in menu, come dichiara il termine napoletano, è una pizza destinata a fare “confusione” o, meglio, “rumore”: “Ammuina” è un’evoluzione della margherita con di fiordilatte di Agerola, pomodori dried e semi dried, perlage di pesto, fili di peperoncino e crema di Parmigiano. Una pizza che unisce canoni arcaici, come l’uso del mettere il formaggio a pasta dura sulla pizza, una convenzione precedente anche all’uso del pomodoro: qui è sintetizzata nell’uso dalla crema di Parmigiano, insieme ad altre innovazioni riuscite come le sferificazioni di basilico.

Alla prova, la pizza risulta morbida e fascinosa anche per il contrappunto dolce-amaro dove i pomodorini imprimono vivacità. Altro punto di forza della catena sono le pizze ispirate alle tradizioni regionali, con accostamenti anche arditi ma sempre azzeccati, che nel caso della “Lombarda” unisce alla provola gli sfilacci di ossobuco con il suo ragù.

Con l’anno in corso, il progetto è destinato a decollare ulteriormente con l’accensione di 20 ulteriori insegne: il piano di sviluppo annuncia la prima nuova apertura sabato 12 marzo a Firenze in piazza del Carmine, cui entro la fine del semestre si aggiungeranno quelle di Torino, Genova e Salerno. L’idea del progetto, partito nel 2017, è di Stefano Saturnino, Giovanni Arbellini e Ilaria Puddu e mette al centro la pizza classica napoletana, oggi affiancata da altre proposte di piccola cucina, tra cui spiccano polpette, parmigiana e gateau, anch’essi in puro stile partenopeo.