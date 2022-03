Giangiacomo Feltrinelli, editore e rivoluzionario

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - CARLO FELTRINELLI/SIMONETTA FIORI, GGF - EDITORE E RIVOLUZIONARIO (Feltrinelli Audiopodcast, voce di Luigi Lo Cascio) Un ritratto "a figura intera", capace di restituire tutta la complessità di un personaggio che ha fatto discutere, ma ha avuto un ruolo fondamentale nella cultura italiana ed europea del '900: è questo l'obiettivo di "GGF - Editore e rivoluzionario", podcast con testi di Carlo Feltrinelli e Simonetta Fiori che ripercorre la vicenda familiare, politica e intellettuale di Giangiacomo Feltrinelli sullo sfondo della grande Storia.

Una produzione Feltrinelli Audiopodcast, disponibile dal 14 marzo (a 50 anni esatti dalla morte, avvenuta nel 1972) sulle principali piattaforme di streaming audio e sui siti del Gruppo Feltrinelli oltre che sul sito de La Repubblica, "GGF - Editore e rivoluzionario" racconta Giangiacomo Feltrinelli in 8 puntate da 45 minuti ciascuna attraverso il punto di vista del figlio Carlo (autore di "Senior Service", a cui il podcast è liberamente ispirato), interpretato dall'attore Luigi Lo Cascio, e di Inge Schönthal Feltrinelli (con registrazioni originali), sua compagna e guida della casa editrice per oltre 60 anni. "Non vogliamo celebrare Giangiacomo Feltrinelli, ma solo dare il nostro contributo per farlo conoscere alle nuove generazioni, restituendogli cioè il ruolo che gli spetta nella cultura, perché la sua figura è stata spesso ridicolizzata o demonizzata", racconta in un'intervista all'ANSA Simonetta Fiori. "E' stato descritto come un miliardario guerrigliero, liquidando così 20 anni di innovazione nella storia della cultura internazionale. Qui offriamo un ritratto a figura intera". "Ciò significa ovviamente anche raccontare il deragliamento finale, la sua radicalizzazione politica, quando dissennatamente abbracciò la lotta armata, fino a saltare sul traliccio e trovare poi la morte", sottolinea Fiori. (ANSA).