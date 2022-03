Ucraina: istituito fondo di emergenza in provincia di Pavia

(ANSA) - PAVIA, 13 MAR - La Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia, insieme alla Provincia di Pavia, all'Università, ai Comuni di Pavia, Vigevano e Voghera, e in accordo con la Prefettura, ha costituito il "Fondo Emergenza Ucraina" finalizzato a sostenere iniziative per supportare l'accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina a seguito dell'invasione dell'esercito russo del 24 febbraio scorso.

Si tratta di un contenitore al quale tutti possono indirizzare le proprie donazioni per fornire un aiuto concreto e urgente ai profughi che sono stati costretti a lasciare la propria casa improvvisamente e che stanno cercando rifugio nel nostro territorio.

"L'obiettivo - spiega Giancarlo Albini, presidente della Fondazione Comunitaria - è garantire una sistemazione rapida dei profughi secondo un modello di 'accoglienza diffusa' che punti all'inserimento di piccoli gruppi nella vita ordinaria delle comunità accoglienti e faciliti così l'integrazione. La Fondazione, mettendo a disposizione la propria struttura e le proprie competenze, diventa lo strumento per catalizzare le donazioni al Fondo promosso con gli attori locali quali l'Amministrazione provinciale, l'Università, i Comuni di Pavia, Vigevano e Voghera".

Il Fondo può ricevere donazioni e lasciti disposti da privati cittadini, enti e imprese che ne condividano le finalità.

Qualunque persona, sia fisica sia giuridica, può effettuare donazioni a favore del Fondo. L'assegnazione delle disponibilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria, su indicazione di un Comitato di Gestione del Fondo che, a tal fine, opera in accordo con la Prefettura di Pavia.

Le donazioni dovranno essere versate su un conto corrente dedicato aperto presso Banca Intesa Sanpaolo e intestato alla Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia Onlus. L'Iban è: IT 60 M 03069 09606 100000172009.

La causale: Fondo Emergenza Ucraina. Dai prossimi giorni si potrà donare direttamente anche online dal sito della Fondazione: www.fondazionepv.it Le donazioni sono deducibili. (ANSA).