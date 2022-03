Libertà à porter, l'accessorio diventa un manifesto di valori

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Non poteva che essere dedicato alla libertà l'appuntamento con il ciclo di mostre #BE di HOMI Fashion&Jewels, in scena dall'11 al 14 marzo a FieraMilano (Rho). È #BEFREE, infatti, il nome scelto per questa nuova edizione del progetto nato in collaborazione con Poli.Design che, all'interno della manifestazione, mette in scena i valori legati alla cultura dell'accessorio e del bijou.

"Abbiamo dedicato questa mostra alla libertà perché - spiega Alba Cappellieri, docente di Design del gioiello e dell'accessorio al Politecnico di Milano - è un valore fondamentale per ogni persona, che abbiamo apprezzato ancora di più da quando la pandemia ci ha costretti ad averne poca".

Sono 181 le opere in mostra, incaricate di interpretare il concetto di libertà: a rappresentarlo le creazioni di Alessandra Calvani, Angela Puttini, D'Arc Studio Per .Bijouets Gaia Caramazza, Ida CallegaroJoidart Per Aibijoux, Krimose by Cristiana Cavalli, Lebole Gioielli, Lorella Tamberi Canal, May Moma, Minrl, Oriunda Jewels, Ottaviani, Se.Ma.Vi.

Ai designer è stato chiesto di dare forma, con le loro creazioni, a quello che, da sempre, è un valore fondamentale per l'essere umano. Uno stato che abbiamo tutti imparato ad apprezzare in questi due ultimi anni di pandemia e che i creativi hanno interpretato ciascuno con il proprio linguaggio, evidenziando ciò che di più vicino ciascuno di loro sente al concetto di libertà, giocando con simboli, sperimentando nuove combinazioni di materiali e tessuti, lanciando messaggi più o meno velati, creando veri e propri manifesti di libertà à porter. Un valore da indossare, sfoggiare o anche solo da tenersi al polso o vicino al cuore, per ricordarsi sempre della sua importanza. (ANSA).