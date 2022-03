Ucraina, Sala: 'Sugli aiuti Milano è una città concreta'

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - "Milano è città concreta". Lo ha scritto sulle sue pagine social il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando di quello che la città ha messo in campo sul fronte dell'aiuto ai profughi ucraini "Tre importanti annunci relativi al sostegno alla popolazione ucraina. Con la Fondazione di Comunità è stata avviata una raccolta fondi. - ha spiegato il sindaco -. Sul sito del Comune di Milano è possibile trovare il vademecum, in italiano e in ucraino, con tutte le informazioni per l'accoglienza e l'aiuto ai rifugiati". Inoltre il Teatro alla Scala "organizza un Concerto per la pace benefico: lunedì 4 aprile il maestro Riccardo Chailly dirigerà lo 'Stabat Mater' di Rossini", ha concluso. (ANSA).