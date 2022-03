Ucraina: arrivati a Siret aiuti di Fondazione Arca

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - "È arrivato a Sirèt (in Romania, ndr) il camion di aiuti umanitari partito giovedì sera da Milano". Lo rende noto Fondazione Progetto Arca. Il convoglio era partito l'altro ieri sera da Milano, alla presenza del sindaco Beppe Sala per la cittadina romena al confine con l'Ucraina.

Il camion trasportava "24 bancali stracolmi di beni di primaria necessità che in queste ore - spiega un post - stiamo scaricando vicino al campo di accoglienza dove diamo protezione e riparo a donne, anziani e bambini prima che ripartano per altre destinazioni europee". Insieme al post, un appello della Fondazione a continuare a donare e un "profondo ringraziamento" "ai cittadini, alle aziende e alle organizzazioni che hanno risposto al nostro appello in una corsa di solidarietà senza precedenti, permettendoci di moltiplicare l'aiuto verso chi ha perso tutto". (ANSA).