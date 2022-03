Teatro:'Io...Come Dorian Gray',la cultura nei piccoli centri

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - "Io... Come Dorian Gray", dichiaratamente ispirato al romanzo "Il ritratto di Dorian Gray" di Oscar Wilde, uno spettacolo con 22 ballerini, viene portato in scena, in prima nazionale, questa sera e domani pomeriggio al Teatro-Auditorium di Vignate (Milano), in via Roma. Ideazione, sceneggiatura e drammaturgia sono di Mattia Cuda e Lino Villa che è anche regista. Le coreografie sono degli stessi Cuda e Villa e di AnaStyle.

"E' un dramma riflessivo - è stato spiegato da Villa, nella presentazione di oggi a poche ore dalla rappresentazione - sul Dorian Gray di ieri, di oggi e di domani. Un viaggio introspettivo, realistico e incalzante, dove nulla è scontato, dove i colpi di scena e le emozioni fanno da cornice; ed è quella cornice appesa, quel quadro coperto che sarà il simbolo di quest'opera".

Lo spettacolo fa parte del progetto lombardo 'L'arte dell'hinterland' che ha come obiettivo quello di portare teatro, danza, cultura a 360 gradi non solo nelle grandi città, ma anche nei paesi ridando così vita ai teatri storici di tradizione e non solo. Utilizzando la danza come mezzo di comunicazione, d'insegnamento e di aggregazione per avvicinare al mondo dell'arte. Il progetto, partendo da questa idea, prevede l'invito delle scuole di ogni ordine e grado a tutte le anteprime in programmazione dando l'opportunità agli studenti di conoscere questo mondo attraverso incontri post spettacolo con i professionisti. Proprio per la tematica scelta, è previsto il coinvolgimento di associazioni benefiche per sensibilizzare su argomenti come la diversità, l' integrazione e l'uguaglianza.

