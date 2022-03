Sanità: Forum Salute-Md, 'fantasma' Casa Comunità a Milano

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - "Sconcerto e preoccupazione" perché l'accesso alla Casa di Comunità di via Rugabella in centro a Milano "è impraticabile e i servizi non sono stati attivati: è un luogo fantasma": lo affermano "dopo segnalazioni e verifiche" il Coordinamento Lombardo per il Diritto alla Salute e Medicina Democratica. "A quasi tre mesi dalla inaugurazione il punto di accesso unico è attivo solo per i green pass, per tutto il resto - questa la denuncia - occorre prenotare, salvo le analisi del sangue, al numero verde regionale e i tempi di attesa sono infiniti".

"Da diverse segnalazioni e da verifiche effettuate risulta che l'accesso è di fatto impraticabile, sia telefonicamente che fisicamente con grave disagio dei cittadini", ha dichiarato Angelo Barbato, del Forum Nazionale per il Diritto alla Salute.

"Non solo i servizi previsti non sono stati attivati, ma anche ottenere semplici informazioni sulla Casa di Comunità è piuttosto complicato. Sia il centralino che il sito web dell'ente gestore, l'Asst Nord Milano, ne ignorano persino l'esistenza. Qualsiasi servizio, visita o esame, compresa la scelta di usufruire dei medici di medicina generale, la cui presenza dovrebbe essere garantita, passa attraverso telefonate e prenotazioni dai tempi infiniti", ha affermato.

"Quello che sta accadendo - ha detto Vittorio Agnoletto di Medicina Democratica - dimostra che dietro i proclami propagandistici della Giunta regionale si nasconde l'obiettivo di distruggere la sanità pubblica a favore del privato". (ANSA).