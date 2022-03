Sanità: Asst, attivi molti servizi in Casa Comunità

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - L'Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) Nord Milano nega i disservizi, al Coordinamento Lombardo per il Diritto alla Salute e Medicina Democratica che hanno sostenuto che l'accesso alla Casa di Comunità di via Rugabella in centro a Milano "è impraticabile e i servizi non sono stati attivati: è un luogo fantasma".

L'attività rispetto al precedente Poliambulatorio ha già visto attivarsi, spiega l'Asst, "il potenziamento dell'attività specialistica con la pneumologia e la neurologia e da maggio l'attivazione dell'odontoiatria, con progetti dedicati alle famiglie. Quindi 18 specialità che vedono impegnati 44 specialisti, un'offerta ben superiore a quanto richiesto dalla normativa". E inoltre "la presenza dei medici di medicina generale, con uno studio già attivo, che offrono un servizio aggiuntivo e non sostituiscono completamente l'offerta delle cure primarie; il servizio di continuità assistenziale/guardia medica, che chiaramente a Milano è attiva nelle ore in cui non ci si può rivolgere al proprio medico di medicina generale; il servizio di vaccinazioni per adulti".

Il Punto Unico di Accesso "vede non solo la presenza di un infermiere di Comunità per la presa in carico dei bisogni sanitari e socio assistenziali ma, in considerazione dei bisogni espressi dalla cittadinanza, anche di figure amministrative.

Bisogni che in questi due mesi si sono concentrati soprattutto nella richiesta di assistenza per l'ottenimento dei Green pass.

Non si è trattato quindi di una attività esclusiva, quella dei green pass, ma di un'attività aggiuntiva". (ANSA).