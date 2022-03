Fiamme in cantina, evacuato un palazzo di 13 piani a Milano

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Un incendio è scoppiato stasera, poco prima delle ore 21, in via Zoagli 7, a Milano. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sono sviluppate in una cantina del palazzo, alto 13 piani, per cause ancora da accertare.

L'intero edificio è stato evacuato a scopo precauzionale, ma i residenti sono già rientrati nei loro appartamenti dopo l'immediato intervento dei vigili del fuoco. Sono quattro le persone che hanno avuto bisogno di cure e che sono trasportate in codice verde all'ospedale San Carlo di Milano. Nessuna è in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti della polizia di Stato e i soccorritori del 118. (ANSA).