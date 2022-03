Da Milano a Venezia, lo chef Sadler sbarca in laguna

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Lo chef milanese Claudio Sadler sbarca a Venezia, dove firma il menu del nuovo Canova Restaurant by Sadler presso il Baglioni Hotel Luna, a due passi da piazza San Marco. A coadiuvarlo nella guida operativa della cucina Gennaro Balice, resident chef. Un grande innovatore del risotto (sua, ad esempio, la reinvenzione street-food del risotto milanese, in versione da passeggio) giunge quindi nella città dove, prima in Italia, un ricettario del XIV secolo cita l'uso del riso.

Si tratta di una delle aperture più attese dal mondo gastronomico italiano in questo primo scorcio d'anno: il menu promette "una costante ricerca dell'armonia, della semplicità e della leggerezza" e contempla piatti di stile contemporaneo: ad esempio, l'interessante 'ovetto cotto a bassa temperatura, salsa di peperone crusco, guanciale traslucido e croccante di Grana Padano 24 mesi', mentre il risotto unisce il foie-gras a materie più rustiche come granola di soppressa e polvere di pane bruciato. Una cucina di respiro vivace e di dettaglio dove si affacciano pennellate di tradizione veneta, come la cottura 'in tecia' o il brodetto veneziano che accompagna la 'triglia gratinata con caponatina'.

La nuova apertura rafforza la collaborazione tra Sadler e il gruppo Baglioni Hotels & Resort, che è già valsa a "Gusto by Sadler" del Baglioni Resort Sardegna la conquista di una stella Michelin: una prima stagione definita "molto positiva" dal CEO di Baglioni Hotels & Resorts Guido Polito che si dice "certo che anche i veneziani e tutti gli ospiti che in arrivo a Venezia apprezzeranno la sua cucina moderna e salutare". Nel ristorante veneziano, il ruolo di restaurant manager è affidato a Jana Sasikova, quello di capo sommelier a Maurizio Severgnini.

Sadler affronta la nuova sfida con entusiasmo: "Venezia è una città incredibile, un centro internazionale di incontri speciali, e io non potevo perdere l'opportunità di portare anche qui la mia filosofia di cucina".

L'apertura del ristorante è serale, da martedì a domenica.

Più semplice e dedicata ai classici della tradizione italiana la cucina dell'attiguo Canova Bistrot. (ANSA).