Esplosioni ed elicotteri per arresti nel Bresciano

(ANSA) - BRESCIA, 11 MAR - Blitz interforze in provincia di Brescia dove nella zona Ovest del territorio sarebbe stata sgominata una banda di rapinatori. Massiccio l'intervento delle forze dell'ordine coordinate dalla locale Procura. Un elicottero ha sorvolato per ore la zona, mentre a terra decine di pattuglie hanno cinturato l'area. Sarebbero numerosi gli arresti, ma resta ancora alto il riserbo degli inquirenti. I residenti hanno avvertito esplosioni. Non si sono registrati feriti. (ANSA).