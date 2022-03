Champagne Delaroque apre a Milano il primo ristorante in Italia

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Delaroque, che ha recentemente aperto a Milano, è il primo ristorante in Italia di proprietà di un marchio di Champagne. La famiglia Descalzi ha scelto la capitale della moda e dello stile per la sua apertura intitolata alla maison di Champagne che si trova a Le Mesnil-sur-Oger, nella zona francese più votata alle bollicine.

In cucina lo chef Pietro Tiglio, la cui esperienza maturata in importanti brigate stellate, si basa sulla ricercatezza, l'eleganza e le tecniche innovative. Piatti che uniscono creatività e sostanza capaci di esaltare le bollicine di Champagne. Interessante scelta di cocktail affidati al bartender Angelo Ricucci.

Chef Tiglio, sposa l'altissima qualità di prodotti stagionali locali, con una interpretazione contemporanea dove i sapori sono bilanciati con fantasia. Come nel "Tonno scottato, puntarelle croccanti e maionese alle acciughe" o nelle delicate e golose "Capesante crema di zucca guanciale croccante e spinacino".

Primi piatti che interpretano la tradizione tra cui i "Paccheri con frutti di mare e mandorla di Avola".

La carta dei vini presenta le tre tipologie di Champagne Delaroque, un Brut, un Blanc des Blancs e un Rosè, oltre ad una ricercata geografia enologica italiana e francese. (ANSA).