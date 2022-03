Ucraina: Società del quartetto, biglietti gratis per profughi

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Si intitola "Il Quartetto per l'Ucraina" il concerto che il 15 marzo, a Milano, vedrà protagonista il Quartetto Emerson, gruppo da camera newyorkese fra i più prestigiosi al mondo. Il ricavato del concerto, organizzato dalla società del Quartetto, sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana e alla Caritas Ambrosiana per sostenere il loro impegno in questa drammatica crisi umanitaria.

La Società del Quartetto ha deciso inoltre di riservare, a partire dal concerto del prossimo 15 marzo e sino a fine Stagione, dei biglietti gratuiti che verranno destinati ai profughi ospitati da Casa Jannacci e Caritas Ambrosiana.

Il leggendario Quartetto Emerson affronterà in Sala Verdi l'ultima tappa italiana della sua lunga tournée di addio in Europa e negli Stati Uniti prima dello scioglimento nel 2023. In programma il Quartetto n. 14 in do diesis minore op. 131 di Beethoven e il Quartetto n. 14 in re minore D 810 "La morte e la fanciulla" di Schubert. (ANSA).