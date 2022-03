Ucraina, Sala: 'Dal Comune vademecum per l'accoglienza'

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - "Domani usciremo con un vademecum sul sito del Comune di Milano nel quale riepiloghiamo tutto quello che stiamo facendo" per l'accoglienza dei profughi. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della partenza di un convoglio di aiuti umanitari organizzato da Fondazione Progetto Arca con destinazione Siret, in Romania, cittadina distante un chilometro dall'Ucraina.

"Soprattutto per rivolgerci ai cittadini perché abbiamo da parte loro tante richieste di donare, ospitare, andare lì e anche per istruire questa grande generosità dei milanesi - ha aggiunto -. Nella prima fase bisogna soprattutto essere là perché c'è bisogno, pian piano bisognerà passare all'assistenza qua". (ANSA).