Tumori: da Lombardia impegno contro Papilloma virus

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Sono molte le azioni introdotte in Lombardia per l'eliminazione dei cancri correlati al Papilloma virus, dall'estensione della gratuità vaccinale anti-Hpv alle venticinquenni in occasione del primo pap-test, fino alla promozione di una serie di iniziative di approfondimento e di prevenzione. Se ne è parlato oggi a Palazzo Pirelli di Milano, nel corso di un appuntamento organizzato dalla Commissione Sanità di Regione Lombardia, al quale hanno partecipato rappresentanti politici, istituzionali e del mondo scientifico.

"La prevenzione è un tema fondamentale, non solo dal punto di vista medico e scientifico, ma anche sotto il profilo culturale, ed è fondamentale cominciare a introdurre e diffondere sempre di più la cultura della prevenzione a partire dalle scuole. La Lombardia è tra le prime regioni in Europa per la qualità e l'eccellenza dei servizi di prevenzione e diagnosi precoce che riesce a offrire e per l'azione informativa e di sensibilizzazione sulla loro importanza, ma non dobbiamo dare nulla per scontato, come ci insegna anche quanto sperimentato in questi ultimi mesi sul tema della vaccinazione anti Covid" ha commentato il presidente del Consiglio Regionale Lombardo, Alessandro Fermi.

Secondo Simona Tironi, vicepresidente della Commissione Sanità, invece, "occorre assolutamente allargare la platea vaccinale anti-Hpv e contribuire nell'azione di prevenzione per un male che rappresenta la seconda causa di morte tra le giovani donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni. Momenti di approfondimento come questo sono fondamentali per continuare a condividere l'importanza della prevenzione, perché la prevenzione ci salva la vita".

In particolare, l'obiettivo è quello di informare e convincere sempre più donne over 25 a farsi vaccinare contro il Papilloma virus e ad agevolarle in questa vaccinazione gratuita.

Regione Lombardia è la prima regione italiana ad adottare formalmente gli obiettivi sanciti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Commissione Europea per eliminare i tumori da HPV entro il 2030. (ANSA).