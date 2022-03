Torna a Milano incontro con i cresimandi sospeso per Covid

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Torna il tradizionale incontro dei cresimandi a San Siro. Nel pomeriggio del 28 maggio lo stadio Meazza ospiterà l'incontro diocesano dei ragazzi e delle ragazze della Cresima con l'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, e con i vicari episcopali della Diocesi.

Dopo la sospensione nel 2020 e nel 2021, a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid, quest'anno, spiega la Diocesi, ci sono le condizioni per poter celebrare l'evento in presenza. I tre anelli del Meazza si riempiranno quindi dei colori delle sette zone pastorali della Diocesi di Milano, grazie alle pettorine che indosseranno i partecipanti.

Organizzato per la prima volta nel 1983, l'incontro diocesano allo Stadio, occasione di incontro annuale di generazioni di ragazzi con l'arcivescovo di Milano, prima della pandemia non era mai stato sospeso. Negli anni si sono susseguiti i cardinali Carlo Maria Martini, Dionigi Tettamanzi e Angelo Scola. E anche due Pontefici hanno voluto essere presenti all'Incontro dei Cresimandi, integrandolo nel programma della loro visita a Milano: Papa Benedetto XVI nel 2012 e Papa Francesco nel 2017.

(ANSA).