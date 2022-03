Incidenti lavoro: operaio morto in un cantiere nel Monzese

(ANSA) - MONZA, 10 MAR - Un operaio di 33 anni è morto questo pomeriggio all’interno della San Giorgio Mobili di Biassono (Monza), travolto da un'antenna che stava montando. Un suo collega di 26 anni è rimasto ferito non gravemente e trasportato all'ospedale di Desio. Questo quanto emerso dagli accertamenti della Polizia Locale sul drammatico incidente di lavoro costato la vita ad un giovane lavoratore originario del Brasile. La struttura, caduta per cause ancora da chiarire, lo ha travolto in pieno facendolo cadere dall’autoscala sulla quale stava lavorando. Precipitato per oltre sei metri, l’operaio è morto in seguito ai gravi traumi riportati.