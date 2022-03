Generali: da Caltagirone lista lunga per nuovo cda

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Caltagirone è pronto a presentare una lista lunga per il cda di Generali.

La VM 2006 Srl, società del Gruppo Caltagirone, ha reso nota la propria determinazione di presentare, nei termini e nelle forme di legge, una lista di candidati in vista del rinnovo del board compagnia previsto alla prossima assemblea del 29 aprile. La lista, si legge in una nota, "sarà inclusiva di candidati alla carica di Presidente e di Amministratore Delegato di adeguato standing e di un numero di Consiglieri muniti di tutti i requisiti di legge, idoneo a coprire tutte le posizioni del Consiglio di Amministrazione". (ANSA).