Chiesa: Sapienza, solo la cultura è garanzia di libertà

(ANSA) - PAVIA, 10 MAR - "La cultura rende un popolo facile da guidare e governare, ma impossibile da ridurre in schiavitù.

Solo la cultura è garanzia di libertà e strumento di convivenza pacifica". Lo ha dichiarato oggi a Pavia, nell'Aula Magna del Collegio universitario Ghislieri, monsignor Leonardo Sapienza, reggente della Casa Pontificia, nella sua "lectio magistralis" dal titolo "La cultura quale mezzo di riscatto dei popoli. Il Ghislieri nelle parole di Paolo VI".

L'evento è stato promosso dall'Associazione alunni del Ghislieri per ricordare il discorso tenuto da Paolo VI agli alunni dello storico Collegio pavese (fondato da Papa Pio V nel 1567) il 5 aprile del 1966. L'intervento di Sapienza ha inteso far riflettere sulla cultura quale "mezzo di elevazione dei popoli". "Serve - ha sottolineato - una mobilitazione di tutti per rimettere al centro la cultura vera, che non è nozionismo: ciò che conta non è quello che sai, ma quello che pensi al momento giusto. Devono impressionarci alcune immagini giunte in questi giorni dall'Ucraina, con persone che durante la guerra cercano di mettere in salvo opere culturali e immagini sacre. La guerra non può distruggere la cultura, così come è sbagliato voler 'militarizzare' opere di autori come Dostoevskij".

Per Sapienza "la cultura e la società hanno bisogno di un'anima e devono protendersi verso la trascendenza: noi cristiani abbiamo il dovere di dare quest'anima". (ANSA).