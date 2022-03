Studente spaccia fuori da scuola in Brianza, denunciato

(ANSA) - SEREGNO (MONZA), 09 MAR - Uno studente di 15 anni è stato denunciato dai carabinieri per spaccio, dopo essere stato scoperto vendere dosi di hashish fuori dalla sua scuola, a Seregno (Monza).

I militari di pattuglia hanno visto il ragazzo circondato da dei compagni, intorno alle 8:30. Vedendoli arrivare, ha lanciato quello che aveva in mano dietro ad una siepe, ma inutilmente.

Aveva infatti le mani ancora sporche di resina marrone dal forte odore di hashish. Iniziato il controllo su di lui, il ragazzo ha spontaneamente consegnato ai carabinieri una bustina con 5 grammi di hashish. In tasca aveva anche 60 euro in banconote di taglio piccolo, il suo probabile guadagno della mattina. (ANSA).