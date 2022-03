Calcio: Sala, preoccupato di rimanere con San Siro vuoto

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - "Se le squadre intendono guardare altre opzioni che non siano San Siro è nei loro diritti e sarebbe stato un gran peccato. Rimanere con uno stadio vuoto mi preoccupa parecchio, ma quello che devo fare è rispettare le regole e le leggi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del Consiglio nazionale del Coni in corso a San Siro.

"Non me ne voglio lavare le mani, però quello che dovevo fare, ovvero dichiarare il pubblico interesse, l'ho fatto - ha proseguito -. Ora il tema è se va fatto questo dibattito pubblico o no. Capisco che i tempi si allunghino, ma con i ricorsi al Tar e il rischio referendum direi che non cambia molto. Mi preoccupa rimanere con questo stadio vuoto perché non vedo un potenziale riutilizzo alternativo, non è immaginabile utilizzarlo per concerti o cose del genere". (ANSA).