Ucraina: cinema in aiuto con proiezione docufilm su Donbass

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - La vita quotidiana di una famiglia, appassionata di cinema e affamata di vita nonostante le bombe, è al centro del film della regista e scrittrice ucraina Iryna Tsilyk, 'The Earth Is Blue as an Orange', pluripremiato documentario girato nel Donbass, che le Ambasciate di Ucraina e Lituania, insieme a Cineteca Milano e a numerose sale in tutta Italia, programmeranno in segno di sostegno all'Ucraina.

Cineteca Milano, che aveva già presentato il film nel 2020, sarà partner dell'iniziativa come hub per la distribuzione sul territorio nazionale.

Con questa iniziativa - viene spiegato - le sale che parteciperanno intendono manifestare la piena solidarietà agli ucraini destinando l'incasso delle serate in beneficenza e invitando ad aiutare con una donazione le vittime del Paese colpito dall'aggressione brutale.

Iryna Tsilyk (nata nel 1982 a Kiev) è una regista e scrittrice ucraina. Il suo documentario di debutto The Earth Is Blue as an Orange osserva una famiglia affrontare la guerra usando la telecamera, con Hanna e i suoi 4 figli che nel Donbass girano un film ispirato alla loro vita in tempo di guerra. (ANSA).