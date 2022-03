Ucraina, Caritas ambrosiana: '930 famiglie pronte ad accogliere'

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Sono oltre mille le disponibilità ad accogliere i profughi provenienti dall'Ucraina raccolte da Caritas ambrosiana nel territorio della Diocesi di Milano. Al momento sono stati censiti 60 appartamenti privati che possono essere destinati all'accoglienza, spazi utilizzabili in 45 tra parrocchie, istituti religiosi e associazioni. Sono invece 930 le famiglie disposte ad accogliere nelle proprie case, distribuite nelle diverse province: ad esempio a Varese si sono rese disponibili 52 famiglie, a Lecco 36, a Monza e Brianza 74, e a Milano 342. Caritas e le cooperative del suo sistema coordineranno inoltre l'accoglienza in alcune decine di alloggi che la diocesi di Milano intende rendere disponibili, se ve ne sarà la necessità, a Villa Sacro Cuore di Triuggio.

Prosegue poi la raccolta fondi avviata il 24 febbraio per supportare l'azione di aiuto prodotta dalla rete Caritas in Ucraina e nei paesi di confine e contribuire agli appelli di emergenza, per un valore, per ora, di 5 milioni di euro.

Sul versante dell'orientamento fornito a chi accoglie i profughi già arrivati tramite canali autonomi e informali, lo Sportello Accoglienza Immigrati di Caritas Ambrosiana ha raccolto 136 richieste di consulenza, che riguardano 265 persone (tra cui 128 minori con accompagnatori). Tali segnalazioni giungono da cittadini italiani, o da ucraini da tempo in Italia per lavoro, e riguardano profughi ricongiuntisi a parenti o conoscenti. (ANSA).