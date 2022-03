Teatro: all'Elfo debutta 'Edipo re, Una favola nera'

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Debutta in prima nazionale il prossimo 15 marzo al teatro dell'Elfo 'Edipo re, Una favola nera', tratto dalla tragedia di Sofocle, con traduzione e adattamento di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, che curano anche regia e allestimento e hanno affidato i costumi ad Antonio Marras.

In un primo studio, intitolato 'Verso Tebe', andato in scena nel febbraio 2020, Bruni e Frongia avevano avviato un'indagine sul mito. Quel concerto di voci, con gli attori che leggevano le parti, è stato un preludio a questo nuovo 'Edipo Re'. Qui, in un ambiente ligneo, dominato da colori chiari e disseminato di sabbia, sassi e carta, quattro attori danno corpo e voce a tutti i personaggi, moltiplicando le loro sembianze grazie alle maschere di Elena Rossi e ai costumi materici di Antonio Marras.

Una mostra allestita nel foyer dell'Elfo Puccini introduce lo spettatore alle atmosfere dello spettacolo: 'Vestire il mito - Disegni e studi preparatori di Antonio Marras per Edipo Re'.

"La tragedia - spiegano i registi - dà voce ai complessi rapporti che intercorrono fra libertà e necessità, che sono tra i valori fondativi del nostro essere uomini e rappresenta per noi, creature del ventunesimo secolo, una sfida che ci mette di fronte a tutto quello che non riusciamo a controllare con le armi della ragione, grande mito della modernità". "Anche se la tragedia ci arriva da un mondo lontano, anche se le sue storie prendono ispirazione da narrazioni ancora più remote, è difficile - sottolineano - immaginare qualcosa di più adatto alla nostra epoca di questa forma d'arte che descrive la transizione tra un vecchio mondo che sta scomparendo e un nuovo mondo di cui ancora sappiamo molto poco". (ANSA).