Sciopero: Atm Milano, linee metropolitane regolari

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - E' iniziata anche all'Azienda Trasporti di Milano la giornata di sciopero generale indetto dalla Confederazione unitaria di base. L'astensione dal lavoro al''Atm è iniziata alle 8.45 e finirà alle 15 per poi riprendere alle 18 fino a fine servizio. L'azienda ha fatto sapere che le 4 linee della metropolitana saranno in servizio tutto il giorno e che potrebbero risentire dello sciopero solo dopo le 18. Ritardi sono segnalati dagli utenti alle fermate dei mezzi di trasporto di superficie. Alcune linee sono state deviate a causa di un corteo di studenti che, in occasione della festa dell'8 marzo, sta attraversando le vie del centro della città. (ANSA).