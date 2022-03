Mostre: 'Excitatio', foto e dipinti a Calderara di Milano

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Nello Spazio Maria Calderara, a Milano, in via Lazzaretto 15, dal 24 marzo al 3 aprile è in programma la mostra dal titolo 'Excitatio' ("risveglio" in latino). L'evento vede protagoniste la fotografa Debora Barnaba e l'artista Nayra Martín Reyes.

La mostra, curata da Francesca Interlenghi, fa parte del progetto MFM, concepito da Marco Flò Meneguzzo, art dealer con una lunga tradizione familiare nel mondo dell'arte contemporanea (è figlio del collezionista GioBatta fondatore del Museo Casabianca di Malo). Un progetto finalizzato alla diffusione dell'arte contemporanea esclusivamente al femminile.

"Ho scelto la fotografa Debora Barnaba - afferma Meneguzzo - perché mi piaceva questo suo corpo a corpo con lo studio del colore mentre della pittura di Nayra Martín Reyes mi interessava la sua indagine istintiva e impertinente dell'anatomia femminile".

"Soggetto privilegiato delle sei fotografie di Debora Barnaba - spiegano gli organizzatori della mostra - è il corpo femminile, raccontato attraverso una serie di autoritratti evocativi. Corpo nudo, scansionato, dilatato. Nei dipinti (più di 250) di Nayra Martín Reyes, originaria di Tenerife, invece, è ossessivamente protagonista il sesso femminile".

La mostra, a ingresso libero, sarà inaugurata da una performance delle due artiste e di Francesca Interlenghi, curatrice e performer, in occasione del vernissage in programma giovedì 24 marzo alle ore 19.

In programma anche tre talk che si terranno, sempre nello Spazio Maria Calderara, sabato 26 marzo, martedì 29 e venerdì primo aprile. L'evento è realizzato con la collaborazione dell'Istituto Cervantes di Milano. (ANSA).