8 marzo: polizia locale sequestra mimose a Pavia

(ANSA) - PAVIA, 08 MAR - La Polizia Locale di Pavia ha sequestrato oggi in città 493 mazzi di mimose, messi in vendita da alcuni ambulanti abusivi in occasione della Festa della Donna. I controlli dei vigili hanno interessato diverse zone di Pavia. Complessivamente sono stati contestati 5 verbali per commercio abusivo.

I fiori, anziché essere distrutti (come avviene normalmente in caso di sequestro giudiziario) sono stati donati a due strutture per anziani: la casa di riposo "Pertusati" e l'istituto geriatrico "Santa Margherita". (ANSA).