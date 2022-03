8 Marzo: Cub in piazza per parità genere e contro guerra

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - La Confederazione unitaria di base (Cub) è scesa in piazza in più città italiane per lo sciopero generale proclamato dalla galassia dei sindacati di base nella giornata della donna, contro la disuguaglianza di genere e la guerra. A Milano si è svolto un presidio e poi un corteo dei lavoratori a partire dalle 9 in largo Cairoli e dalle 18 una manifestazione in piazza Duca D'Aosta. Tra gli altri temi al centro dell'agitazione la precarietà del lavoro, lo smantellamento dello stato sociale, il diritto a un'occupazione e a un salario dignitoso, la parità salariale tra lavoratrici e lavoratori, il diritto alla casa e a un'età pensionabile che tenga conto anche dell'aggravio del lavoro domestico. Tra le motivazioni come detto anche la ricerca della pace per dire no alla guerra dovuta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. E ancora contro la guerra sociale "dei ricchi nei confronti dei poveri". "Continueremo le iniziative contro lo smantellamento dello Stato sociale - ha affermato il segretario nazionale della Cub, Walter Montagnoli -. I costi di pandemia, aumenti dovuti alla crisi energetica e ora la guerra rischiano di essere scaricati ancora una volta su studenti, lavoratori, precari e pensionati.

E di far aumentare anche il divario fra la condizione femminile e quella maschile". (ANSA).