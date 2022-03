8 marzo: a Milano in migliaia al corteo femminista

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Un corteo dal piazzale antistante la Stazione Centrale fino a piazza Duomo per dire no alla violenza, chiedere il rispetto delle donne e dei loro diritti ed esprimere solidarietà al popolo e alle donne ucraine che sono in guerra. Migliaia le persone che nel giorno della Festa della donna hanno partecipato a Milano al corteo promosso dalla realtà femminista 'Non una di meno'. Molti sono arrivati in piazza con le bandiere della pace e vestendo i colori della bandiera ucraina perché il corteo, come hanno spiegato gli organizzatori, voleva esprime un netto "no ai conflitti militari, espressione massima della violenza sui corpi delle persone e dei popoli". In corteo c'erano persone di tutte le età, giovani, studenti, famiglie, tante donne ma anche uomini, i centri anti violenza.

Ad aprire il corteo, un grande striscione contro la guerra 'Stop the War'.

All'altezza di corso Buenos Aires alcune attiviste hanno inscenato un flash mob contro la guerra e hanno vergato con della vernice rosa sulla strada la scritta Stop War. Una dimostrazione, come hanno spiegato, fatta a pochi metri dalla sede legale di Leonardo perché "bisogna impedire che si continuino a vendere armi e a fare soldi su una guerra sporca. Stop war, disarmo immediato".

(ANSA).