8 marzo, a Milano 'Il bacio' di Hayez diventa 'L'abuso'

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - La protagonista abusata, con il volto livido e sanguinante, mentre il cavaliere le stringe le mani al collo con violenza: è 'L'abuso", la rilettura del famoso Bacio di Hayez fatta dall'artista aleXsandro Palombo per l'8 marzo e apparsa oggi, come opera di street art, davanti al Palazzo della Pinacoteca di Brera.

"Non c'è posto sicuro per le donne, dalle case alle piazze, viviamo in una società - denuncia l'artista - intrisa di machismo e violenza. Penso alla forza e al coraggio delle donne ucraine che cercano di sfuggire all'orrore della guerra e sul loro cammino troveranno non solo bombe e morte ma anche violenza sessuale in tempo di guerra". (ANSA).