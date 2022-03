Zanuso e Mendini tra design e architettura

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Mette a confronto due grandi protagonisti del design e dell'architettura in maniera del tutto inedita, la mostra Marco Zanuso e Alessandro Mendini - Design e Architettura che inaugura oggi all'ADI Design Museum di Milano e sarà visibile fino al 12 giugno. "Una mostra che - afferma Luciano Galimberti, Presidente ADI, Associazione per il Disegno Industriale - intende porre le basi per una riflessione attorno al design made in Italy e ai suoi valori". Oltre al confronto tra la scelta del metodo progettuale dell'uno e il procedimento postmoderno dell'altro, volto alla rielaborazione poetica d'immagini date, l'esposizione mette in luce come il percorso di entrambi si sviluppasse in due visioni diverse ma entrambe complete. "Oltrepassando lo stesso contesto italiano - sottolinea il curatore Pierluigi Nicolin - possiamo vedere come le tematiche moderniste 'forti' alla Zanuso e quelle postmoderniste 'deboli' alla Mendini si fondano sulla capacità di invalidare le premesse da cui partono e, nel particolare 'viaggio sentimentale' che li accomuna, vedere come ciascuno finisca per negare a modo suo l'esistenza di un confine invalicabile alla propria esperienza". La mostra, a cura anche di Gaia Piccarolo, Nina Bassoli e Maite Marcia Sanchis, si articola su dodici capitoli, simmetricamente suddivisi in sei più sei, che si sviluppano lungo lo spazio centrale del museo.

Comfort, Nuova Estetica, Grande Scala, Costruzione Modulare, Innovazione e Muri in Pietra le sezioni dedicate a Marco Zanuso; Alchimie, Global Toys, Decorazioni, Musei, Case, Testo e Immagine quelle dedicate ad Alessandro Mendini. A conclusione del percorso un'installazione negli spazi dedicati ai premi del Compasso d'Oro alla carriera, dove due episodi offrono sia la vista degli iconici ritratti ad opera di Roberto Sambonet, sia una sintesi della vita e delle opere dei due protagonisti.

