Ucraina: Sala, potrebbero arrivare 40 mila profughi a Milano

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - "È difficile dire quanti profughi dall'Ucraina arriveranno a Milano ma se noi pensiamo che sono 22 mila i cittadini ucraini nella Città metropolitana e se è presumibile che ognuno richiami uno o due parenti, un figlio, un nonno, si tratta di 40 mila persone". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo in Consiglio comunale dove ha parlato della strategia di accoglienza dei profughi in seguito al conflitto in Ucraina.

"Milano sta cercando di fare la sua parte per fronteggiare questo dramma epocale - ha aggiunto -. Il cuore generoso di Milano si stringe attorno a queste persone e la città non si tirerà mai indietro". (ANSA).