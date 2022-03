Fontana, cabina di regia per gestione profughi

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - "Stiamo per costituire una cabina di regia regionale per organizzare e tenere sotto controllo la situazione dei profughi provenienti dall'Ucraina". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo in video collegamento alla trasmissione 'Punti di vista' su Teletutto Brescia.

"Come deciso dal governo, l'attività ordinaria verrà gestita da Comuni e Prefetti, noi ci occuperemo dell'attività straordinaria - ha aggiunto -. Abbiamo anche pensato a dove attingere eventuali fondi da mettere a disposizione, ma prima di farlo vogliamo avere delle idee più chiare su come si comporterà il governo e se a sua volta ci darà dei fondi per l'accoglienza".

Oltre a precisare che i Covid hotel, per il momento, rimarranno tali e non verranno destinati alle persone provenienti dall'Ucraina "proprio perché molti di quelli che arrivano sono positivi al virus", Fontana ha voluto ringraziare tutti gli ospedali lombardi che in queste ore stanno facendo "una sorta di corsa positiva, mettendosi a disposizione delle persone in fuga dall'Ucraina che hanno bisogno di cure". (ANSA).