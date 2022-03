Ucraina: Cracco, progetto di aiuto con scuole alberghiere

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - "Ci sono delle iniziative che stiamo cercando di svolgere, non è semplice, lo stiamo facendo attraverso i canali tradizionali, facendo rete. Con le scuole alberghiere che hanno molti ragazzi che vengono dai Paesi" coinvolti nel conflitto. Lo ha spiegato lo chef stellato Carlo Cracco, parlando dei progetti che stanno nascendo nell'ambito del progetto Ambasciatori del gusto, per aiutare la popolazione Ucraina, a margine della sigla del protocollo d'intesa con Fiera Milano. "Siamo cercando qualcosa di concreto che possa aiutare - ha aggiunto -. L'unica cosa che possiamo dire è che è una cosa terribile". Ai giornalisti che gli hanno chiesto se la mancanza di turisti russi potrà colpire il settore della ristorazione lo chef ha spiegato che "dopo la pandemia credo che tutto sia più semplice. In pandemia non c'era né il russo, né l'americano, nessuno, peggio di quello credo non ci sia - ha concluso -.

Cercheremo di darci da fare e aggregarsi è proprio quello che serve" (ANSA).