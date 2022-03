Musica: Arisa live per la Fondazione Francesca Rava

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Arisa sarà protagonista di un concerto al Teatro Lirico di Milano, il prossimo 4 aprile, a favore della Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus, di cui è testimonial. L'evento è patrocinato dal Comune di Milano e il ricavato sosterrà il lavoro della Fondazione, coinvolta nell'emergenza in Ucraina.

Arisa è da anni al fianco della Fondazione come volontaria e testimonial: con i bambini della Casa NPH in Haiti ha registrato l'intenso brano Voce per Haiti. E' partita per il Campus solidale nella Casa NPH in Messico e si è recata nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto, dove la Fondazione ha ricostruito 8 scuole. Durante la pandemia, Arisa ha anche donato il brano "Nucleare" a favore del Progetto Maternità Covid-19. E ancora una volta l'artista si schiera con la Fondazione che aiuta l'infanzia e l'adolescenza in condizioni di disagio, le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo. I biglietti sono prenotabili online su ticketone all'indirizzo https://www.ticketone.it/artist/arisa/. In alternativa è possibile inviare una email a arisa@nphitalia.org o telefonare al numero 02/54122917. (ANSA).