Bocconi, in 2022-23 borse studio a 65 studentesse

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Sessantacinque ragazze saranno sostenute economicamente nel loro percorso universitario in Bocconi dall'anno accademico 2022/23. "Si tratta di un numero in costante crescita e non un punto di arrivo" precisa l'Università in una nota, ricordando che già nell'anno accademico in corso ci sono 45 ragazze che ne beneficiano. Con questa azione concreta l'ateneo contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo 5 dei Sustainable Development Goals che mira all'uguaglianza di genere e all'emancipazione di tutte le donne e le ragazze.

"Secondo il Global Gender Gap Report 2021 del World Economic Forum il divario globale di genere è aumentato di una generazione, da 99,5 anni a 135,6 anni. Questo rende ancora più urgente investire sulla formazione delle nuove generazioni di donne", spiega Gianmario Verona, rettore della Bocconi. "Lo sviluppo economico e la creazione di una società sostenibile passa sempre di più da quanto riusciremo a ridurre ogni forma di discriminazione e a potenziare le azioni di inclusione. A partire da quelle di genere". Nelle materie Stem poi il divario è maggiore (le ragazze hanno in media il 34% in meno di probabilità di scegliere una specializzazione legata a queste discipline all'ultimo anno di scuola superiore) e per questo Bocconi ha creato, ricorda una nota, i Women Awards, premi di merito finalizzati proprio a colmare il gender gap all'interno dei corsi di laurea che hanno un maggior focus nelle discipline STEM.

L'iniziativa è portata avanti anche grazie, ricorda una nota, al Diego e Monica Piacentini Tuition Waiver Program; Donna Javotte Women Scholarship Fund; Generali Bocconi Women in Stem Awards; Ebay Bocconi Women in Tech Awards; OTB Fondation Brave Women Awards; Pirelli Women Awards; Mastercard Bocconi Women Awards. (ANSA).