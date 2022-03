Beppe Grillo, a Milano primo esperimento settimana corta

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - "Lavorare meno, lavorare meglio! É quello che potranno finalmente dire i dipendenti della Mondelez International Italia di Milano (multinazionale americana che in Italia tratta i marchi Oreo, Sottilette, Philadelphia, Milka, Oro Saiwa etc..) che da questo mese adotteranno la settimana lavorativa corta". Così il blog di Beppe Grillo rilancia la notizia della decisione dell'azienda di far sperimentare ai suoi 250 dipendenti di Milano il "Workplace of the Future", un modello lavorativo che permette la distribuzione delle ore settimanali di lavoro su 4,5 giorni lavorativi, a parità di stipendio, ampliando così il periodo di riposo settimanale; ma anche la possibilità di scegliere se lavorare regolarmente dagli uffici di Milano o se fruire di due giorni di smart working alla settimana e di due giorni aggiuntivi al mese. Infine, la possibilità di pianificare individualmente le ferie annuali senza chiusure imposte dall'azienda. (ANSA).