8 marzo: museo Bagatti Valsecchi vara rassegna al femminile

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Artiste e storiche dell'arte, musiciste, scienziate, donne a cui la storia ha riservato un posto speciale ma anche donne comuni: sono le donne cui il Museo Bagatti Valsecchi dedica il cartellone "Stasera al Museo", diciannove eventi di musica e teatro da marzo a dicembre.

Ideata dal nuovo conservatore Antonio D'Amico, la rassegna "ha l'obiettivo di dare un importante segnale di ripartenza non solo del nostro Museo, ma - afferma la presidente Camilla Bagatti Valsecchi - del settore dell'arte e della cultura in generale, che sono stati particolarmente colpiti dalla vicenda pandemica degli ultimi due anni". La rassegna "di anno in anno - anticipa D'Amico - sarà declinata su tematiche differenti per accogliere un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo, nella speranza che la cultura e le diverse forme d'arte possano aiutarci a vivere una vita migliore".

Per i concerti sono stati coinvolti Serate musicali e Conservatorio di Milano, Orchestra internazionale LaFil Filarmonica di Milano, Accademia musicale OttavaNota, Associazione Omaggio al Clavicembalo e Pepita promozione; per gli spettacoli teatrali Teatro i, l'Elfo Puccini, Compagnia dell'Ozio, Teatro della Cooperativa e Alta Luce Teatro.

A ottobre aprirà anche la mostra 'La seduzione del bello', con una selezione di circa 50 opere dalla prestigiosa collezione lombarda Gastaldi Rotelli, dove sono custoditi capolavori dell'arte del Seicento e del Settecento. (ANSA).