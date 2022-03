8 marzo: a Milano campagna con volti e storie delle cittadine

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - I volti e le storie delle donne di Milano sono al centro della campagna lanciata dal Comune in occasione della giornata dell'8 marzo, Festa della donna. La campagna #DonnediMilano, visibile in molti spazi cittadini e sulla pagina Facebook del Comune, ha l'obiettivo di raccontare le storie, il lavoro e gli obiettivi di quattro donne milanesi, Camilla, Michela, Lucia e Ginevra. A queste prime testimonianze ne seguiranno altre e saranno le donne a raccontarsi in prima persona con brevi videoclip.

"Questo 8 marzo - ha dichiarato la delegata del sindaco per le Pari Opportunità di genere, Elena Lattuada - non può non distinguersi per un forte impegno per la pace e il primo pensiero va alle donne ucraine e alla loro sofferenza per una guerra ingiusta, così come a tutte le donne che sono in pericolo nel mondo. Per questo tutte le iniziative cittadine rivolgeranno un pensiero e un'azione alle ucraine, alle afgane e alle donne che vivono ovunque vi sia un focolaio di guerra".

Inoltre venerdì 11 marzo sarà inaugurato un nuovo Centro Milano Donna nel Municipio 7. (ANSA).