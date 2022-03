Orgoglio locale e sapori di montagna di scena a Eataly

Claudio Sadler e Gianni Tarabini sono stati i nomi forti della Festa dell'Orgoglio Locale al ristorante Pianodue di Eataly Smeraldo. In cartellone una gastronomia fortemente lombarda, divisa fra la pianura e la montagna: si passa risotto alla milanese con zafferano e ossobuco (che Sadler firmava nel programma del 23 febbraio) ai toni glamour del Gran Galà Campari, per lasciare spazio a un'identità alpina che ha preso la scena con tre eventi distinti, dal menu di montagna dell'agriturismo Ferdy Wild di Lenna (Bergamo) ai wine-top di Valtellina firmati da Rainoldi, quasi centenaria, presente con Sforzato e Sassella.

Ma la “montagna gourmet” più attesa è stata senza dubbio quella di Gianni Tarabini, stellato-green dell'agriturismo modello in Bassa Valtellina (la Fiorida di Mantello, non lontano da Morbegno). Tarabini è saldo da anni sulla Guida Rossa e premiato nell'ultima edizione, oltrechè con la conferma della stella, con il macaron verde per la cucina sostenibile dell'annesso gourmet “La Presef”. Il 24 febbraio,

Tarbini ha dimostrato le potenzialità di una cucina di montagna in grado di abbracciare il futuro attraverso il territorio, con portate di filiera cortissima (a pochi metri della cucina ci sono stalla, orto e il caseificio che trasforma 27 tipi di formaggio): ecco allora il gometrico lingotto al caprino, la “Burrata da latte di Pura Bruna leggermente affumicata con pellicola di pomodoro e gelè di basilico dell’orto” o gli “Gnocchi di patate di montagna con cuore fondente di Bitto Dop 2021, burro montato, misultin del Lario e scorzette di limone”: questi ultimi sono un indovinato trait d'union fra la più classica tradizione montana e l'accostamento inconsueto con il pesce essiccato del vicino lago di Como: un piatto laborioso, che nasce da ingredienti popolari ma la cui preparazione è variabile e commisurata in base alla stagionalità e dello stato di maturazione del Bitto: nei diversi periodi dell'anno, gli elementi a condimento vengono quindi modificati, e così pure le intensità delle note agrumate, utili a smorzare e controbilanciare la possenza del formaggio