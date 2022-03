Lite in negozio barbiere, dipendente accoltella titolare

MILANO, 06 MAR - Una lite in un negozio da barbiere a Milano, in via Padova alla periferia della città, è finita nel sangue: nel pomeriggio il titolare dell'esercizio, un egiziano di 56 anni, è stato ferito da un dipendente, un iracheno di 29 anni, a coltellate. Il nordafricano, raggiunto da fendenti al fianco e a una mano probabilmente frapposta per difendersi e con una ferita anche alla testa, è stato trasportato all'ospedale Niguarda in condizioni considerate serie. Non è, però, ritenuto in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dalla polizia: il dipendente è stato arrestato e il negozio sequestrato. Non sono ancora stati accertati i motivi della lite.