Pride and pudding, un libro tra storia e ricette 

Il titolo promette un libro sui pudding. In realtà, il punto forte del volume è tracciare un quadro storico completo sulla loro evoluzione, analizzandone le mille sfaccettature e dispensando aneddoti curiosi: ad esempio sulla loro origine, che si vuole legata alla conquista romana dell'isola britannica fino al Vallo di Adriano. L'autrice, Regula Ysewin, fotografa e designer belga, addirittura sospetta che una ricetta di pudding si rintracci nel De Re Coquinaria di Apicio, in particolare nel Botellum sic facies si cita una ricetta simile a un pudding .

Ma anche le successive invasioni di anglosassoni e vichinghi influiscono, fino alle successive prime tracce certe del XIII secolo che attestano una prima esistenza dei pudding (in particolare, il Treatise di Walter di Bibbeswort cita l'haggis, uno stomaco di pecora farcito con cuore e interiora) che sarebbe divenuto un caposaldo della cucina scozzese.

Pride and Pudding (340 pagine, Guido Tommasi), è stato definito un capolavoro delizioso anche da Jamie Oliver. Salati, fritti, bolliti, al vapore, di pane o di pastella: attraversando i secoli i pudding sono divenuti pressochè infiniti nelle loro variabili e le ricette del volume consentono di prepararli facilmente anche a casa.

Nel XIV secolo, ovvero il 1300, viene stilato quello che è oggi considerato come il primo libro di cucina in Gran Bretagna, il The Forme of Cury, dove compaiono diversi pudding, tra cui quello di riso, sicuramente importato. La vita del pudding non sempre è stata facile nemmeno nella sua madrepatria: nell’Inghilterra puritana di Cromwell, ad esempio, i festeggiamenti del Natale furono all’improvviso banditi perché considerati eccessivi. Da innocenti golosità, i dolci finirono quindi per essere visti come peccati di gola e il pudding, di fatto, fu messo alla berlina. La sua piena riabilitazione arrivò in epoca vittoriana e il pudding si trasformò in un vero e proprio simbolo di rinascita e gioia conviviale. Com'è tuttora.