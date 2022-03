Milan: Pioli 'Ibra sta meglio, a Napoli ci sarà'

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Zlatan Ibrahimovic "sta meglio, si è allenato in gruppo sia ieri che oggi. Probabilmente ci sarà a Napoli domani": è quanto ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Napoli al Maradona. Una sfida delicata per gli equilibri dei primi posti in classifica: "D'ora in avanti tutte le partite saranno crocevia e conteranno tanto, dovranno essere affrontate - spiega Pioli - con tanta lucidità e convinzione. Siamo competitivi e lo stiamo dimostrando" (ANSA).