Fa rapina e scappa in tram, pregiudicato arrestato a Milano

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - E' stato bloccato dai falchi della squadra mobile di Milano a una fermata del tram numero 4 ed arrestato un pluripregiudicato di 42 anni, sorvegliato speciale, che aveva appena rapinato un centro di gestione affitti in via Farini.

Intorno alle 16,20 di ieri, è entrato nell'agenzia che gestisce strutture ricettive con la pistola e si è fatto consegnare la carta d'identità da tre dipendenti minacciando ritorsioni se le tre avessero parlato. Poi ha rubato tre buste di denaro con gli affitti per un totale di 2.500 euro e prima di uscire ha dato una testata a un quarto dipendente al quale ha rotto il naso.

Nonostante fosse ferito, il dipendente, 31 anni, però lo ha seguito e ha visto che per scappare saliva sul tram. Ha avvisato la polizia che lo ha bloccato alla fermata successiva e arrestato per rapina aggravata e lesioni personali. (ANSA).