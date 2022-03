Congelati immobili al magnate russo Soloviev nel comasco

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Due mega yacht e svariati immobili, tra cui anche una villa seicentesca, dislocati tra Sardegna, Liguria, Lombardia e Toscana, del valore complessivo di 143 milioni di euro. Sono i beni in Italia degli oligarchi russi sottoposti a "congelamento" per le sanzioni decise dalle Ue.

Provvedimenti tutti eseguiti dalla Guardia di finanza. E' di circa 8 milioni di euro il valore degli immobili di lusso congelati in provincia di Como al magnate Vladimir Roudolfovitch Soloviev. (ANSA).